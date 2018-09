Jubiläum für Europa-Rakete: 100. Ariane 5 gestartet

Von Schwäbische Zeitung

Ein elfjähriger Junge ist am späten Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Baustetten verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll das Kind nahe dem Sportplatz auf die Laupheimer Straße gerannt und von einem Auto erfasst worden sein. Der Junge sei nach dem Zusammenprall ansprechbar gewesen. Aufgrund von sichtbaren Verletzungen am Kopf forderte der Rettungsdienst einen Hubschrauber an, der ihn in eine Klinik flog.

Für Verwirrung und Gerüchte sorgte in Baustetten die Tatsache, dass es kurz vor dem Unglück zwei laute ...