Juan Carlos trifft erst am Abend in Spanien ein

Spaniens umstrittener Altkönig Juan Carlos wird am Donnerstagabend kurz nach 19.00 Uhr auf dem Flughafen der nordwestspanischen Stadt Vigo erwartet. Das sagte sein Freund und Gastgeber, der Unternehmer Pedro Campos, im staatlichen TV-Sender RTVE.

Der 84-Jährige befinde sich bereits an Bord eines Privatjets auf dem Weg aus dem Exil in Abu Dhabi nach Spanien. Der erste Heimatbesuch des Altkönigs seit fast zwei Jahren war am Donnerstag das Hauptthema in spanischen Medien.

Campos sprach von seinem Wohnort aus, der Hafenstadt Sanxenxo, mit RTVE. Dort, etwa 45 Autominuten nördlich von Vigo, findet am Wochenende eine Regatta statt, an der der Ex-Monarch eventuell teilnehmen werde. Das Boot „Bribón“, mit dem Juan Carlos 2019 Weltmeister wurde, befindet sich in Sanxenxo.

Wackelig auf den Beinen

„Ob Juan Carlos an der Regatta teilnimmt, hängt auch vom Wetter ab“, sagte Campos. Bei zu viel Wind und Wellen wäre es eher unwahrscheinlich. Auf jeden Fall würde der Ex-Monarch dann auf einem Begleitschiff dabei sein. Auf Videos ist zu sehen, dass Juan Carlos sehr unsicher auf den Beinen ist - zum Teil am Stock geht oder gestützt werden muss.

Erst am Montag ist ein Treffen mit seinem Sohn, König Felipe VI., und seiner Frau Sofía (83) sowie anderen Mitgliedern seiner Familie vorgesehen, teilte das Königshaus mit. Direkt danach wird Juan Carlos noch am Montag wieder nach Abu Dhabi fliegen.

Juan Carlos hatte seine Heimat am 4. August 2020 zunächst mit unbekanntem Ziel verlassen. Später tauchte er in Abu Dhabi auf. Anfang März ließ er nach der Einstellung aller Strafermittlungen wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten verlauten, er wolle vorerst zwar im Exil bleiben, die Heimat aber bald sporadisch besuchen.

