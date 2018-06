Josh Hartnett wäre gerne früher Vater geworden

US-Schauspieler Josh Hartnett (37, „Pearl Harbor“, „Penny Dreadful“) will fünf Monate nach der Geburt seiner ersten Tochter das Gefühl des Vaterseins nicht missen.

„Ich liebe es mehr als alles andere auf der Welt. Ich wünschte, ich hätte früher begonnen. Aber ich bin froh, dass sie diejenige ist, die ich aufziehe“, sagte Hartnett am Mittwoch (Ortszeit) in der US-Show „Live with Kelly and Michael“.

Seine Tochter habe auch seine Sichtweise auf den Beruf verändert. „Früher habe ich mir meine Rollen genauer ausgesucht, damit sie zu meiner Karriere passen. Aber heute sage ich mir: Ich muss arbeiten, ich muss Geld verdienen“, sagte Hartnett.

Der Schauspieler und seine britische Kollegin Tamsin Egerton (27) waren Ende November Eltern geworden. Zuvor war Hartnett mit Kinostars wie Scarlett Johansson und Kirsten Dunst zusammen.