Josh Brolin und seine Frau erwarten Nachwuchs

Der US-Schauspieler Josh Brolin (50) und seine Frau, das Model Kathryn Boyd (31), erwarten das erste gemeinsame Kind. „Baby Girl Brolin ist unterwegs“, schrieb die werdende Mutter am Dienstag zu einem Foto auf Instagram, das sie mit einem rundlichen Babybauch zeigt.

Der Schauspieler postete ebenfalls Bilder auf Instagram, eines davon zeigt seine Frau mit nacktem Bauch.

Das Paar ist seit September 2016 verheiratet, es ist die dritte Ehe für Brolin. Aus seiner ersten Ehe hat der Hollywood-Star zwei mittlerweile erwachsene Kinder.

Der aus Filmen wie „American Gangster“ und „No Country for Old Men“ bekannte Schauspieler ist derzeit in dem Superheldenfilm „Deadpool 2“ in den Kinos zu sehen. In der Marvel-Comicverfilmung spielt er die Rolle von Deadpools Gegenspieler Cable.

