Joseph Gordon-Levitt wünscht sich mehr Einfühlungsvermögen

Von Schwäbische Zeitung

Einen schweren Verkehrsunfall hat ein Autofahrer am Mittwoch in Zwiefaltendorf verursacht. Gegen 17.30 Uhr fuhr der Fahrer eines Fords von Dattenhausen in Richtung Zwiefaltendorf. In einer langezogenen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab.

Mit der Beifahrerseite prallte das Auto gegen ein Gebäude. Dabei zog sich der Beifahrer lebensgefährliche Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.