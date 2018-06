Joop: Merkels Kleidung passt perfekt zu ihrer Politik

Die Kleidung von Bundeskanzlerin Angela Merkel passt nach Ansicht des Modemachers Wolfgang Joop perfekt zu ihrer Politik. „Deutschland hat wieder eine Identität - und das durch Frau Merkel“, sagte er in einem Interview der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“. „So wie Frau Merkel eben auch aussieht: immer der gleiche Jackenschnitt, ihre stoische Art der Politik - da passen Stil und Amt zusammen.“ Wenn sie wie Michelle Obama im geblümten Kleid käme, würde hingegen alles ablenken von dem, was sie erreichen wolle, so der Designer.