Jonas Brothers zeigen im Comeback-Video ihre Frauen

Die Jonas Brothers treten in ihrem ersten Musikvideo nach sechs Jahren mit ihren Partnerinnen auf. Der Clip zum Popsong „Sucker“, den die drei Brüder am Freitag veröffentlichten, spielt in einer riesigen Villa.

Dort himmeln Kevin (31), Joe (29) und Nick (26) ihre Angebeteten an: Bollywood-Star Priyanka Chopra (Frau von Nick), „Game of Thrones“-Schauspielerin Sophia Turner (Verlobte von Joe) und TV-Sternchen Danielle Jonas (Frau von Kevin).

Die ehemalige Teenie-Band hatte einen Tag zuvor ihr Comeback angekündigt. „Wir sind zurück“, twitterten die drei Jonas-Brüder. Diese gründeten die Gruppe 2005. In Deutschland bekannt wurde sie auch durch den Disney-Fernsehfilm „Camp Rock“, in dem sie neben Sängerin Demi Lovato vor der Kamera stand. 2013 sagten die US-Amerikaner ihre Tour kurzfristig ab und gaben kurze Zeit später ihre Trennung bekannt.

Musikvideo

Tweet