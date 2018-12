Joker-Tore: Gladbach bezwingt Stuttgart 3:0

Borussia Mönchengladbach bleibt erster Verfolger von Spitzenreiter Borussia Dortmund. Die Elf von Trainer Dieter Hecking bezwang zum Abschluss des 14. Spieltages in der Fußball-Bundesliga den VfB Stuttgart mit 3:0. Die eingewechselten Raffael und Florian Neuhaus sowie VfB-Weltmeister Benjamin Pavard per Eigentor sorgten für die Treffer. Raffael und Neuhaus waren erst in der 60. Minute ins Spiel gekommen. Die Borussia hat nun 29 Punkte, der VfB bleibt mit elf Zählern in großer Abstiegsnot.