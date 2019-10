Johnson: Werde nicht mit Brüssel über Brexit-Aufschub verhandeln

In der Kaserne in Stetten am kalten Markt haben die Einsatzkräfte ein Terrorszenario angenommen und den Einsatz geprobt. Sie gingen von einem Anschlag in der Konstanzer Fußgängerzone aus, den sie auf dem Truppenübungsplatz nachstellten.

Dabei ging es auch um die Versorgung möglicher Verletzter: Die Darsteller, die dank Theater-Schminke teilweise realistisch wirkende Wunden aufwiesen, wurden ins Klinikum in Friedrichshafen geflogen und dort "versorgt" - bis in den OP.