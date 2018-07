John Waters über Obama und Psychotherapie

London (dpa) - John Waters sieht mit seinem Schnauzbärtchen richtig exzentrisch aus, und er macht auch ebensolche Filme. Mit Streifen wie „Pink Flamingos“ hat sich der US-Regisseur in den 70er Jahren einen Namen als „Pope of Trash“, als Papst der Geschmacklosigkeit, gemacht.

Mit „Hairspray“ schuf er Ende der 80er einen Kultfilm. Am Sonntag hat das Musical „Hairspray“ in Köln Deutschlandpremiere (am heutigen Donnerstag ist die Presse-Premiere). Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur dpa sprach der 63-Jährige über Rassentrennung, US-Präsident Barack Obama, kranke Fantasien und seine Psychotherapie.

Frage: In „Hairspray“ geht es im Grunde um Diskriminierung von Dicken und Schwarzen. Aber die Show macht dennoch gute Laune. Ist es nicht schockierend, dass sich die Zuschauer so gut unterhalten?

Waters: „Es überrascht mich nicht. Selbst in "Pink Flamingos", in dem die Hauptdarstellerin Divine echte Hundekacke isst, waren die Zuschauer glücklich.“

Frage: Aber in der Geschichte werden Schwarze auf billige Stereotype reduziert: Sie tanzen besser, sie wackeln besser mit dem Po und sie singen besser. Ist das nicht zu platt?

Waters: „Man kann Kritik auch subtil einfließen lassen. Sie verstehen, dass es hier um Kritik geht, ich verstehe es. Warum sollten es die anderen Menschen nicht verstehen? Die ganze Story handelt von Diskriminierung, alles basiert auf einer wirklichen Geschichte. Aber auf der Bühne müssen die Dinge reduziert werden.“

Frage: Sie haben „Hairspray“ 1988 gedreht. Hat sich seitdem in den USA in Bezug auf Rassismus etwas geändert?

Waters: „Ehrlich gesagt nicht viel. Es gibt immer noch überall Trennungen zwischen Weißen und Schwarzen. Der Unterschied zu früher ist nur, dass man es nicht mehr laut sagt. Aber Rassisten werden niemals gewinnen, sie sind alle Loser.“

Frage: Haben sie sich auch aktiv politisch engagiert?

Waters: „Ich bin früher zu all den Demonstrationen gerannt, ich war bei Ausschreitungen. Meine Heimatstadt Baltimore hat gebrannt, als Martin Luther King ermordet wurde. Humor ist Politik, weil er die Meinung der Menschen ändern kann. Ich schalte mich nicht direkt ein, aber ich bin ein großer Anhänger von Barack Obama, ich bin für die Gesundheitsreform und all das. Er probiert viele Dinge aus. Selbst wenn sie nichts werden, na und? Und das wichtigste ist, dass er das Image Amerikas im Ausland wieder verbessert hat.“

Frage: Sie sind für ihre durchgeknallten Charaktere bekannt. Sind ihre Filme auch so etwas wie eine Therapie?

Waters: „Ja, ganz sicher. Selbst wenn ich auch beim Psychotherapeuten war, zweieinhalb Jahre. Ich habe wirklich unglaublich viel gelernt. Aber heute zahlt in Amerika keine Versicherung mehr für eine Therapie. Sie zahlen, dass du einmal zum Seelenklempner gehst und dann Pillen wie Prozac bekommst. Ich habe gelernt, wie ich ein glücklicher Neurotiker sein kann. Aber wenn ich meine Filme nicht gehabt hätte, und keinen Kanal für all die asozialen Dinge - ich weiß nicht, was passiert wäre. Aber ich hatte diesen Kanal immer, als Kind war ich schon Puppenspieler. Ich war ein wütendes, verrücktes Kind.“

Frage: Und wie sind Ihre Eltern damit fertig geworden?

Waters: „Die sind toll. Mein Vater - auch wenn er nicht mit mir übereingestimmt hat - hat mir Geld geliehen, damit ich meine Sachen machen kann. Und ich habe es ihm alles zurückbezahlt. Ich habe alle Probleme mit meinem Vater abgearbeitet; und alle, die ich nicht abgearbeitet habe, sind in meinen Filmen gelandet. Als ich klein war, hat mich meine Mutter zu Schrottplätzen gebracht, weil ich von Unfällen und Blut besessen war. Sie haben nicht gewusst, was sie mit mir machen sollen. Aber sie haben das Richtige gemacht und mich ermuntert. Sie haben nicht versucht, mich zu ändern. Ich habe eine tolle Familie. Vermutlich bin ich auch deshalb nicht in der Irrenanstalt gelandet.“

Frage: Ihre Filme spielen alle in Baltimore. Ist das immer noch ihre Heimat?

Waters: „Meine geistige auf jeden Fall. Aber ich lebe eigentlich auf Flughäfen. Ich reise ständig. Ich fliege Erste Klasse, aber wissen Sie, so toll ist das gar nicht: Die hübschesten Menschen sitzen immer in der Economy-Class.“

Interview: Annette Reuther, dpa