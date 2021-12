John Legend will „Das Phantom der Oper“ neu ins Kino bringen

US-Musiker John Legend (42) will mit dem Hollywood-Studio Universal Pictures den vielfach verfilmten Schauerroman „Das Phantom der Oper“ neu auf die Leinwand bringen.

Oscar-Preisträger Legend („Glory“) ist mit seiner Firma als Produzent an Bord, wie die Branchenblätter „Hollywood Reporter“ und „Deadline.com“ am Freitag berichteten. Drehbuchautor John Fusco („The Highwaymen“, „Young Guns“) siedelt die „Phantom“-Geschichte in der Neuzeit in der US-Südstaatenmetropole New Orleans an.

Vorlage ist der berühmte Roman des Franzosen Gaston Leroux von 1911 um ein entstelltes Musik-Genie, das um 1870 in den Katakomben der Pariser Oper haust und sich in eine junge Sängerin verliebt. Das mörderische Phantom verbirgt sein Gesicht hinter einer Maske.

Der Brite Andrew Lloyd Webber hatte 1986 mit einer Musical-Version riesigen Erfolg. Weltweit sahen mehr als 80 Millionen Menschen die Bühnenaufführung. 2004 holte zuletzt „Batman“-Regisseur Joel Schumacher die Hauptdarsteller Gerard Butler und Emmy Rossum für eine Kinoversion vor die Kamera.

