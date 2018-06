John Cleese als Bösewicht in „Albion: Rise Of The Danann“

Der britische Komiker John Cleese (75, „Monty Python“, „Ein Fisch namens Wanda“) wird zur Abwechslung einen Bösewicht spielen. In dem Fantasyfilm „Albion: Rise Of The Danann“ soll er in die Rolle des tyrannischen Herrschers von Albion schlüpfen, wie das Kinoportal „Deadline.com“ berichtet.

Seine amerikanische Kollegin Debra Messing (46, „The Women – Von großen und kleinen Affären“) wird an seiner Seite zur Königin. Die Story dreht sich um ein 12-jähriges Mädchen (Avery Rath), das von einem magischen Pferd in ein fernes Land getragen wird. Liam McIntyre (33, „The Legend of Hercules“)und Stephen Dorff (41, „The Iceman“) spielen ebenfalls mit. Die Nachwuchsregisseurin und Schauspielerin Castille Landon (23, „Ass Backwards - Die Schönsten sind wir“) will noch in diesem Monat mit den Dreharbeiten beginnen.