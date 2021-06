Jill Biden ziert Titelblatt der neuen „Vogue“

Die First Lady der USA, Jill Biden, ziert das neue Titelblatt der amerikanischen „Vogue“. Auch frühere First Ladys, darunter etwa Michelle Obama, waren bereits auf der Titelseite des Modemagazins zu sehen.

Bidens direkte Vorgängerin Melania Trump, ein früheres Model, hatte es jedoch während der Amtszeit ihres Mannes nicht auf die Titelseite geschafft.

„Eine First Lady für uns alle: Unterwegs mit Dr. Jill Biden“, lautete der am Dienstag veröffentlichte Titel des Beitrags in der August-Ausgabe des Magazins. Das Titelfoto zeigt die 70-jährige Biden in einem dunkelblauen und mit Blumen bedruckten Kleid des Designers Oscar de la Renta auf einem Balkon des Weißen Hauses mit dem Washington Monument im Hintergrund. Ihr Mann Joe Biden ist seit 20. Januar Präsident. Das Titelbild der Februar-Ausgabe der „Vogue“ war der frisch gewählten Vizepräsidentin Kamala Harris gewidmet gewesen.

© dpa-infocom, dpa:210629-99-191838/3

