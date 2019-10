Jetzt können Sie Schwäbische.de ganz persönlich einrichten

Schwäbische.de ist die stärkste Nachrichtenseite im Web zwischen Bodensee, Alb und Oberschwaben. Nachrichten und Geschichten, die vor Ihrer Haustür passieren, liefern wir in der Region schnell, zuverlässig und mit den umfangreichsten Hintergrundinformationen.

Viele Leser wünschen sich allerdings, dass sie Nachrichten und Geschichten noch besser an ihre eigenen Bedürfnisse anpasssen können. Dafür wurde jetzt die neue, persönlich konfigurierbare Seite Meine Schwäbische entwickelt.

Dazu finden Sie hier die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Was kann Meine Schwäbische?

Unter der Webadresse schwäbische.de/meine können Sie in Zukunft einzelnen Orten in der Region folgen. Sobald es in Ihren Lieblingsorten oder Regionen Neuigkeiten gibt, landet der entsprechende Text sofort in Ihrer Übersicht auf Meine Schwäbische. Neben Orten und Regionen aus Ihrer Heimat können Sie außerdem bestimmten Themengebieten folgen und so zum Beispiel die neusten Entwicklungen in Sport, Kultur oder Politik auf Ihrer persönlichen Seite verfolgen.

Wie gelange ich zu Meine Schwäbische?

Ganz einfach: Statt der gewohnten Webadresse www.schwäbische.de geben Sie einfach schwäbische.de/meine ein. Dort können Sie sofort Ihre persönliche Seite konfigurieren.

Kann jeder Meine Schwäbische nutzen?

Um den vollen Funktionsumfang zu nutzen, benötigen Sie eine kostenlose Registrierung auf Schwäbische.de, die Sie hier erhalten. Um Plus-Artikel mit besonders aufwändig recherchierten, exklusiven Inhalten aus der Region zu lesen, benötigen Sie ein Abo für Schwäbische Plus, das im ersten Monat nur 99 Cent kostet - hier gibt es mehr Informationen.

Probieren Sie es aus und testen Sie Meine Schwäbische. Falls Sie dazu weitere Fragen haben wenden Sie sich gerne an unseren Service. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit den besten Nachrichten aus Ihrer Region.