Jetzt 99 Tote nach Vulkanausbruch in Guatemala geborgen

Es hat Tage gegeben, an denen ist sie nicht aus dem Haus gegangen. Die Last der Sorgen war zu groß, sie war am Boden zerstört, erzählt Irmgard Rist aus Kißlegg. Seit Winter 2017 ist sie arbeitslos, das erste Mal nach 38 Jahren im Berufsleben. Ein Schock für die 61-Jährige. Seither wartet sie auf das Arbeitslosengeld, das ihr vom Jobcenter zugesagt wurde: „Es geht anderen bestimmt auch so. Ich wurde ständig von Jobcenter und Agentur für Arbeit hin- und hergeschickt“, erzählt Irmgard Rist.