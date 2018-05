Beim kalifornischen Elektroautobauer Tesla häufen sich die tragischen Nachrichten. Jüngstes Beispiel: Am Donnerstag vergangener Woche ist ein 48-jähriger Tettnanger nach einem Unfall in der Schweiz in seinem Auto verbrannt.

Laut der Tessiner Kantonspolizei und dem italienischen Sender RSI war das Auto vor dem Nordportal des Monte-Ceneri-Tunnels auf der Schweizer Autobahn A 2 zunächst mit der Leitplanke kollidiert, hatte sich anschließend überschlagen und dann Feuer gefangen.