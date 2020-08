Jessica Schwarz „entrüstet“ über Corona-Demos

Die Schauspielerin Jessica Schwarz (43) regt sich über Corona-Leugner und entsprechende Demonstrationen auf. „Ich bin entrüstet, dass Menschen hier auf die Straße gehen, keine Maske tragen und meinen, das sei alles Humbug“, sagte Schwarz („Buddenbrooks“) der Deutschen Presse-Agentur.

Es sei beängstigend, dass die Zahl der Coronavirus-Infizierten wieder steige. „Es geht auch um berufliche Existenzen.“ Die 43-Jährige betreibt in Hessen zusammen mit ihrer Schwester ein Hotel.

Die fast wöchentlichen Proteste in Deutschland gegen Masken und Hygieneregeln kann Schwarz nicht nachvollziehen. „Ich habe manchmal den Eindruck, einige Personen fühlen sich gelangweilt und gescheitert und suchen etwas, um sich wieder stark zu fühlen.“

Die in Berlin lebende Schauspielerin ist ab Donnerstag (20.8.) in der neuen Netflix-Serie „Biohackers“ zu sehen. Dort spielt sie eine gewissenlose Forscherin, die Menschen genetisch optimieren will.

© dpa-infocom, dpa:200818-99-207217/3

