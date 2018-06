Jeremy Renner bei Schlägerei in Pub verletzt

Bangkok (dpa) - Hollywoodschauspieler Jeremy Renner (40) ist bei einer Schlägerei in einem Pub auf der thailändischen Insel Phuket leicht verletzt worden. Ein Mann aus Renners Entourage wurde mit einem Messer im Bauch und einer Axt am Hals verletzt, berichtete die Polizei am Freitag.

Sechs Mitarbeiter des Pubs wurden wegen versuchten Mordes angeklagt. Die Schlägerei begann am Mittwoch in den frühen Morgenstunden im Carnala-Rachada Pub in Phuket-Stadt, nachdem ein Glas zu Bruch gegangen war. Renner, 2010 für seine Rolle in „Tödliches Kommando - The Hurt Locker“ für einen Oscar nominiert, sei selbst gar nicht beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Er sei aber von einem umherfliegenden Glas am Arm verletzt worden.