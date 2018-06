Jenny McCarthy mit Donnie Wahlberg verlobt

Los Angeles (dpa) - US-Model Jenny McCarthy (41) und Sänger und Schauspieler Donnie Wahlberg (44) haben sich verlobt. McCarthy präsentierte in der US-Talkshow „The View“ am Mittwoch einen funkelnden Verlobungsring.

Wahlberg habe sie am Wochenende mit dem Antrag überrascht. Zuvor habe er ihren elfjährigen Sohn Evan in die Pläne eingeweiht, verriet McCarthy laut „People.com“ den Zuschauern.

Für beide ist es der zweite Eheversuch. McCarthy war zuvor mit dem Schauspieler und Regisseur John Asher verheiratet. Ab 2005 war sie fünf Jahre lang mit dem Komödien-Star Jim Carrey zusammen.

Wahlberg hat mit Ex-Ehefrau Kim Fey zwei Söhne. Das Paar ließ sich 2008 scheiden. Mit der Boyband New Kids on the Block wurde der Sänger in den 1980er Jahren bekannt. Derzeit steht der Bruder von Hollywood-Star Mark Wahlberg (42) für die TV-Serie „Blue Bloods“ vor der Kamera.

