Jennifer Lopez: „Strippen ist ganz schön hart“

Sarah Becker aus Bellenberg ist Miss Oberschwaben 2019. Die junge Frau aus Bellenberg setzte sich am Freitagabend in Rot an der Rot bei der vom Reit- und Fahrverein veranstalteten Wahl gegen ihre neun Mitkonkurrentinnen durch.

Jury war dabei ausschließlich das Publikum. Zweite wurde Teresa Schalenkamp (19) aus Wangen, den dritten Platz erreichte Melina Schewezky (22) aus Weißenhorn.

Der Reit- und Fahrverein veranstaltet die Misswahl traditionell bei seinem Herbstfestival auf der Reitanlage in Rot an der Rot.