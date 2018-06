Jeff Bridges dreht Action-Thriller „Comancheria“

Oscar-Preisträger Jeff Bridges (65, „Crazy Heart“) wird noch in diesem Monat für den Action-Thriller „Comancheria“ vor die Kamera treten.

Dem Kinoportal „Deadline.com“ zufolge will der britische Regisseur David Mackenzie (48, „Perfect Sense“) Ende Mai im US-Bundesstaat New Mexico mit den Dreharbeiten beginnen. Bridges spielt einen Texas Ranger, der zwei Brüdern auf den Fersen ist, die einen Bankraub planen. Chris Pine (34, „Star Trek Into Darkness“) und Ben Foster (34, „Todeszug nach Yuma“) mimen die ungleichen Brüder, die mit dem Geld ihre alte Familienfarm vor dem Verkauf retten wollen. Das Skript stammt von dem US-Schauspieler Taylor Sheridan („Sons of Anarchy“).