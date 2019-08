Jedes zehnte Grundschulkind geht mit leerem Magen zur Schule

Von Aalener Nachrichten

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich ein 18-jähriger Autofahrer geliefert. Bei der polizeilichen Fahndung war auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Gegen 1.40 Uhr am Freitagmorgen beobachtete eine Streifenwagenbesatzung des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers ein Auto, dessen Fahrer in den Kreisverkehr Gmünder Straße einfuhr. Um das Fahrzeug und den Fahrer zu kontrollieren, fuhr der Streifenwagen dem Auto hinterher und forderte den Fahrer per Leuchtschrift zum Anhalten auf.