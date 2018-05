Jeder zweite ausgereiste Dschihadist hat deutschen Pass

Der Sommerferienspaß, an dem zuletzt 800 Kinder teilgenommen haben, bereitet dem Kinder- und Jugendbüro Pfullendorf in diesem Jahr sorgen. Wie Mitarbeiterin Sarah Mahlenbrey in der Sitzung des Pfullendorfer Gemeinderats am Donnerstag berichtete, wird die Suche nach Freiwilligen, die mit einem Angebot zum Programm beitragen, unter anderem durch neue Vorschriften beim Kinder- und Jugendschutz erschwert.

Männer und Frauen, die sich regelmäßig ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit engagieren, müssen inzwischen in vielen Fällen ...