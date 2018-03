„Jeder Prüfling soll bestehen“

Tettnang - Erik Wünsche arbeitet beim TÜV in Lindau und nimmt dort Fahrprüfungen ab. Dan Assenmacher, Malte Schumacher und Dominik Franzin haben ihn interviewt.

Was wird immer geprüft?

Jede Prüfung sieht etwas anders aus, es gibt aber einen festen Pool an Aufgaben. Das Einzige, das immer geprüft wird, ist die Gefahrenbremsung, sonst hat der Prüfer noch die Wahl zwischen rückwärts einparken und rückwärts in Einmündungen oder Kreuzungen fahren und dann noch mal die Wahl zwischen Einfahren in eine Parklücke und dem Wenden des Fahrzeugs. Diese Dinge sind alle in der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) festgehalten, an die sich jeder Prüfer halten muss. So werden auch Fragen zur Handhabung des Fahrzeugs gestellt. Man sollte wissen, wie die Nebelschlussleuchte angeschaltet wird, oder in der Lage sein, den Ölstand zu messen.

Welche Prüfungsstrecken werden bevorzugt?

Beim Pkw-Führerschein soll jeweils die Hälfte der Fahrzeit innerorts und außerhalb geschlossener Ortschaften stattfinden. Dabei sollen möglichst auch Autobahnen oder Kraftfahrstraßen befahren werden, die mindestens zwei Fahrstreifen je Richtung haben und durch Mittelstreifen oder sonstige bauliche Einrichtungen getrennt sind. Das ist in Lindau kein Problem, in Tettnang aber schon eher.

Welche Fehler führen zum Durchfallen?

Grundsätzlich möchten wir als Prüfer, dass der Prüfling besteht. Dabei gibt es einen gewissen Ermessensspielraum, und wir prüfen immer wohlwollend. Es gibt aber Fehler, die als erhebliches Fehlverhalten gelten und automatisch zum Nichtbestehen der Prüfung führen. Das sind zum Beispiel das Nichtbeachten von roten Ampeln oder Zeichen der Polizei. Dann gibt es Fehler, die zum Durchfallen führen, wenn sie mehrfach vorkommen oder wenn der Prüfling mehrere von ihnen macht, zum Beispiel mangelhafte Verkehrsbeobachtung, nicht angepasste Geschwindigkeit oder unterlassene Bremsbereitschaft.

Und wobei fallen die meisten Prüflinge durch?

Ich habe darüber keine Statistik, aber gefühlt fallen die meisten bei Vorfahrtfehlern durch, also im Kreisverkehr oder bei rechts vor links. Das haben die Fahrschüler natürlich geübt und sie kennen die Regeln auch. In der Prüfung sind sie aber dann so nervös, dass sie diese Fehler machen. Man sollte also so viel üben, dass man sich sicher fühlt, die Prüfung zu bestehen.

Sollte man die Prüfung in einer bestimmten Jahreszeit machen?

Nein, soweit ich weiß, gibt es keinen Zusammenhang zwischen den Durchfallquoten und der Jahreszeit oder dem Wetter.

Gibt es Unterschiede zwischen den Fahrschülern, die mit Ende 16 den Führerschein für das Begleitete Fahren machen, und denen, die ein Jahr älter sind?

Nein, ich denke nicht, dass das so ist. Mir ist jedenfalls kein Unterschied aufgefallen.

Wie viele Prüfungen führen Sie am Tag durch?

Zwölf Prüfungen sind das absolute Maximum. Wir nehmen aber nicht nur Fahrprüfungen ab, die meisten Prüfer machen auch Fahrzeuguntersuchungen, also den normalen TÜV. Um Fahrprüfungen abnehmen zu können, braucht man eine zusätzliche Ausbildung. Außerdem werden wir von Zeit zu Zeit von einem Auditor überprüft.

Gibt es auch uneinsichtige Prüflinge oder Drohungen?

Es kann schon vorkommen, dass sich jemand beschwert, aber in der Regel sind die Verstöße eindeutig und der Prüfling ärgert sich über sich selbst. Es gab auch schon mal jemand, der aggressiv reagierte. Das ist aber selten, und wird von uns natürlich gemeldet, was dann dazu führen kann, dass die Eignung zur Teilnahme am Straßenverkehr überprüft wird.