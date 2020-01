Jean Paul Gaultiers spektakulärer Abschied vom Laufsteg

Simon Weißenbach, German Finster, Peter Hellstern, Matthias Henne und Bernhard Schultes wollen Bürgermeister in Bad Waldsee werden. Am Sonntag, 26. Januar, wird gewählt. Beim Kandidatenabend der "Schwäbischen Zeitung" am Montagabend im Haus am Stadtsee stellten sich zwei der fünf Kandidaten vor.

Da die anderen drei Bewerber alle abgesagt hatten, konnten sich Matthias Henne und Bernhard Schultes im direkten Vergleich messen lassen. Den beiden wurden abwechselnd Fragen aus dem Publikum und von Lesern der "Schwäbischen Zeitung" ...