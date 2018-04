Jason Derulo: WM-Auftritt wird Show meines Lebens

US-Sänger Jason Derulo („Swalla“) freut sich auf seinen Auftritt bei der Eröffnung der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. „Das wird die größte Show meines Lebens“, sagte der 28-Jährige am Donnerstag vor Beginn der Echo-Verleihung in Berlin.

Der R&B- und Pop-Sänger steuert dem Sport-Event die Hymne „Colors“ bei. Für ihn werde die Eröffnungsfeier ein großer Moment, sagte der Sänger. „Es sehen wahrscheinlich Milliarden Menschen zu.“

Der Gedanke an eine so hohe Zuschauerzahl bereitet Derulo im Moment aber noch keine schlaflosen Nächte: „Heute geht es mir noch gut.“ Die Fußball-Weltmeisterschaft beginnt am 14. Juni.

"Colors" auf YouTube