Jared Leto feiert 50. Geburtstag mit bunter Torte

US-Schauspieler Jared Leto hat seinen 50. Geburtstag mit einem Stück Regenbogentorte gefeiert.

„Danke für alle Geburtstagswünsche“, schrieb er am Sonntag auf Instagram zu einem Foto, das ihn oberkörperfrei mit einem Kuchenteller in der Hand zeigt. Passend zu seinem neuen Kinoprojekt, dem im Januar erscheinenden Vampirfilm „Morbius“, zeigte sich der Schauspieler mit Kunstblut im Mundwinkel.

Seinen Durchbruch als Schauspieler schaffte Jared Leto 1994 in der Fernsehserie „My So-Called Life“ (Willkommen im Leben). Für die Rolle der Transsexuellen Rayon in „Dallas Buyers Club“ wurde er 2014 mit einem Oscar als bester Nebendarsteller ausgezeichnet. Leto ist zudem Sänger der Alternative-Rock-Band Thirty Seconds to Mars, die er mit seinem Bruder Shannon gründete.

© dpa-infocom, dpa:211227-99-513172/2

Instagram-Post Leto

Bericht People