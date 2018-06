Japan verbietet Drohnen über Ballungsgebieten

In Japan ist das Fliegen von Drohnen über dicht besiedelten Stadtgebieten künftig verboten. Um eine seit heute geltende Änderung des Luftfahrtgesetzes durchzusetzen, plant die Polizei in der Hauptstadt Tokio laut Medienberichten eine spezielle Einsatztruppe. Sobald eine Drohne in einer Flugverbotszone gesichtet wird, rücken die Beamten demnach aus, um den Piloten aufzuspüren und aufzufordern, seine Drohne zu landen. Sollte das nichts bringen, wird die Polizei den Flugobjekten mit eigenen Drohnen nachstellen.