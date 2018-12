Von Schwäbische Zeitung

Das Jugendrotkreuz in Aulendorf hat aus einem ungewöhnlichen Projekt eine Spende über 150 Euro bekommen. Gespendet hat letztlich das Hofgut Tiergarten in Aulendorf. Den Anfang hat die Geschichte aber im Keller von Erwin Spieß (links) genommen; mit einem selbst gebastelten Holzpferd, dessen Weg zunächst in das Fotostudio von Manuel Feininger (Zweiter von links) im Aulendorfer Schloss führte. Denn Spieß hatte es, wie er mitteilt, dem befreundeten Fotografen zur Verfügung gestellt.