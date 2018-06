Japan nimmt Training in Russland auf

Japans Fußball-Nationalmannschaft hat das Training im WM-Gastgeberland Russland aufgenommen. Die Mannschaft um die Bundesliga-Profis Shinji Kagawa und Makoto Hasebe absolvierte ihre erste Einheit vor Hunderten Fans in Kasan.

Dort haben die Samurai Blue für die nächsten Wochen ihr WM-Quartier bezogen. Alle 23 Spieler nahmen an der ersten Einheit teil, darunter auch die insgesamt sieben Profis aus der 1. oder 2. deutschen Bundesliga. Abwehrspieler Gen Shoji und Angreifer Shinji Okazaki trainierten anschließend individuell im Fitnessraum.

Rund 60 Kinder aus dem lokalen Fußballverein Rubin Kasan und von einer örtlichen Schule empfingen die Profis mit Japan-Flaggen und Applaus. Die Mannschaft von Nationaltrainer Akira Nishino war am Mittwochabend als letzter WM-Teilnehmer in Russland angekommen. Die Asiaten starten am 19. Juni gegen Kolumbien in die WM, weitere Gegner in der Gruppe H sind Polen und Senegal.

