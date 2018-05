Japan, China und Südkorea: Kooperation in Nordkorea-Krise

Die Maibäume in Reinstetten und Wennedach sind in diesem Jahr deutlich kleiner als sonst. Beide Bäume wurden in der Mainacht angesägt und mussten daraufhin gekürzt werden. Die Polizei hat in der Zwischenzeit sechs Tatverdächtige ermittelt.

Seit 46 Jahren stellt die Reservistenkameradschaft in Reinstetten den Maibaum, so etwas wie in der vergangenen Woche haben deren Mitglieder aber noch nie erlebt. Der Stamm des Maibaums war von beiden Seiten angesägt worden.