Janet Jackson veröffentlicht erste Single seit drei Jahren

Nach der Geburt ihres Kindes und der Trennung von ihrem Ehemann macht US-Sängerin Janet Jackson auch wieder Musik. Die Schwester des 2009 verstorbenen „King of Pop“ veröffentlichte nach drei Jahren ihre neue Single „Made For Now“. Das Lied hat Jackson zusammen mit dem puerto-ricanischen Rapper Daddy Yankee aufgenommen. In dem bunten und turbulenten Musikvideo ist die 52-Jährige in mehreren Outfits zu sehen, mehrere Tänzer tanzen durch die Straßen Brooklyns. Ihr bislang letztes Album „Unbreakable“ brachte Jackson 2015 heraus, ein Neues soll noch in diesem Jahr folgen.