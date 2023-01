Jan Böhmermann ist auf Tour

Ein Moderator geht mit seinem Rundfunk-Tanzorchester auf Tournee – da erwartet man intuitiv einen gepflegten Abend im bestuhlten örtlichen Konzerthaus. Aber nicht, wenn der Moderator Jan Böhmermann und das Orchester Ehrenfeld heißen. Das Team des „ZDF Magazin Royale“ tourt derzeit durch die großen Hallen der Republik, selbst in Wien und Zürich gab es großen Andrang, am Wochenende kamen 5000 Zuschauer in die Freiburger Sick-Arena.

Wer den 41-Jährigen primär aus den Schlagzeilen kennt, wenn er wieder einen neuen derben Skandal provoziert und den Finger in von ihm diagnostizierte gesellschaftliche Wunden gelegt hat, dürfte sich fragen, wie Böhmermann denn bitte ein abendfüllendes Liveprogramm füllen will. Doch Musik ist ein zentraler Bestandteil seiner Sendung. Die aufwendig gemachten Clips werden im Internet millionenfach abgerufen und das Repertoire ist mittlerweile so groß, dass selbst in zwei Stunden nur eine Auswahl präsentiert werden kann.

Dazu hat er mit dem Rundfunkorchester Ehrenfeld eine starke Unterstützung im Rücken, die unter der Leitung von Lorenz Rhode sämtliche Musikstile beherrscht. Wenn dann noch der Nerd-Chor Jadebuben dazustößt, tummeln sich gleich 20 Akteure auf der großen Showbühne. Manchmal überlässt Böhmermann den Ehrenfelds auch ganz die Bühne und dann drehen die dem „Intergalactic“-Motto entsprechend futuristisch gewandeten Musiker richtig auf: Mit ihren Interpretationen von Hits wie „Can You Feel It“ (Jackson 5), „Hymn“ (Ultravox), einem Daft-Punk-Medley oder dem „Captain Future Theme Song“ bringen sie die Halle zum Tanzen.

Daneben können sie auch Genres imitieren, die ihnen selber wohl eher weniger zusagen: „Micha (was hast Du mir nur angetan?)“ attackiert den mächtigen Schlagermusikmanager Michael Jürgens und unterlegt die Schunkelnummer mit genretypischen Plastikklängen aus dem Keyboard. „Menschen Leben Tanzen Welt“ parodiert die Poesiealbums-Befindlichkeitslyrik aktueller „Pop-Poeten“ wie Max Giesinger und Tim Bendzko – die Textzeilen werden in der Nummer dabei von fünf Schimpansen aneinandergereiht. Und das Auftaktstück „Ischgl-Fieber (Husti Husti Heh!)“, thematisch passend von Böhmermann mit Maske vorgetragen, behandelt die Corona-Pandemie im Stile des Österreichers Andreas Gabalier.

Bei aller Satire sind das eher die Gaudinummern im Programm; wie Böhmermann mehrfach betont, will er aber „kein Comedy-Festival, sondern einen politischen Liederabend“ bieten. Und dazu gehört etwa seine Interpretation des sowjetischen Antikriegsliedes „Meinst du, die Russen wollen Krieg?“, das durch den Überfall auf die Ukraine naheliegenderweise eine neue Dimension bekommt.

Bei „Licht an! Licht an! Es ist ein Nazi auf der Party“ prangert Böhmermann im Stile eines Protestsongs an, dass sich auf dem Geburtstagsfest der FAZ auch AfD-Größen tummelten. Die Polizei kriegt gleich einen ganzen Songzyklus spendiert. „Rainer Wendt (Du bist kein echter Polizist)“ stellt den Polizeigewerkschafter als rechten Populisten mit Doppelmoral dar, „Die Polizei ist nicht im Internet“ kritisiert mangelnde Ermittlungen gegen Hass im Netz. In einem seiner bekanntesten Songs „Ich hab Polizei“ wird aber auch die im Deutschrap verbreitete Gangsterattitüde aufs Korn genommen.

Provokation nur um der Provokation willen ist eben nicht das alleinige Ziel von Böhmermann, er sieht sich auch als Aufklärer im zweifachen Sinne. In seinen Sendungen finden sich investigative Beiträge, in Freiburg referiert er über Rechtsstaat und Judikative und präsentiert sich in „U.S.E. United States of Europe“ als überzeugter Europäer. Ironie und derbe Sprache sind dabei oft nur das Vehikel, im Kern will er als Moralist Botschaften transportieren. Da mag das Publikum etwa beim Arbeiterlied „Wir sind Versandsoldaten – Kampflied der Paketkuriere“ im Konzert ironisch mitmarschieren – wenn es das nächste Mal gehetzt an der Tür klingelt, zeigt es aber vielleicht auch etwas mehr Empathie.