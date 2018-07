James Franco sammelt Uni-Abschlüsse

Los Angeles (dpa) - Hollywoodstar James Franco (33) hat einen weiteren Universitätsabschluss geschafft. Wie das Promi-Portal „People.com“ berichtete, nahm Franco in der traditionellen Graduations-Robe an der Abschlussfeier der New Yorker Kunsthochschule „Tisch School of the Arts“ teil.

Er absolvierte dort einen Masters-Studiengang für Filmproduktion. Der Schauspieler („127 Hours“), der zuletzt als Oscar-Gastgeber und Oscar-Anwärter im Rampenlicht stand, hat bereits einen Abschluss von der UCLA-Universität in Los Angeles. Zugleich studiert der aus „Spiderman“ und „Milk“ bekannte Star Englische Literatur an der Ivy-League-Hochschule Yale in New Haven. Ab Herbst soll er an der renommierten New York University (NYU) in Manhattan einen Kurs über Kurzfilme und Dichtkunst geben.

Auch für 2012 hat er schon akademische Pläne. Franco wurde von der Universität in Texas im Bereich Literatur und kreatives Schreiben für ein Doktorprogramm mit nur 20 Studenten ausgewählt. 400 Studenten hatten sich nach Angaben der Universität beworben. Anwärter mussten eine Schreibprobe und Empfehlungen vorweisen.

People.com