James Franco als Forscher in „Rise of the Apes“

Los Angeles (dpa) - „Milk“-Schauspieler James Franco tritt in dem Science-Fiction-Thriller „Rise of the Apes“ als Wissenschaftler in Aktion. Wie „Variety“ berichtet, hat Regisseur Rupert Wyatt damit die erste Hauptrolle für die Vorgeschichte des Klassikers „Planet der Affen“ besetzt.

Die Dreharbeiten zu dem Prequel sollen Anfang Juli beginnen. Die Story spielt im heutigen San Francisco, wo die fehlgeschlagenen Gen-Experimente eines Forschers katastrophale Folgen haben. Superintelligente Affen kämpfen plötzlich um die Vorherrschaft. Mit Hilfe technischer Tricks, die für „Avatar“ entwickelt wurden, sollen echt aussehende Affen entstehen, statt Schauspieler in Affenkostüme zu stecken.

2001 hatte sich Tim Burton 33 Jahre nach dem Original von Oscar-Preisträger Franklin J. Schaffner an ein Remake von „Planet der Affen“ gewagt. Die Rolle des US-Piloten auf einem fremden Planeten, die erstmals Charlton Heston spielte, wurde später von Mark Wahlberg verkörpert.