James Blunt: Konzert ohne Publikum „etwas sehr Besonderes“

Der britische Popsänger James Blunt (46) hadert nicht damit, dass er in der Elbphilharmonie vor leeren Sitzen auftritt. „Es ist etwas sehr Besonderes“, sagte der Sänger vor Beginn seines Konzerts im Gespräch mit der dpa in Hamburg.

Wegen des Coronavirus war am Nachmittag entschieden worden, den „Telekom Street Gig“ von Blunt ohne Zuschauer stattfinden zu lassen. Das Konzert wird aber als Livestream kostenlos im Internet übertragen. „Es werden überall Kameras um mich herum sein und Tausende Augen Zuhause auf mich gerichtet sein“, erklärte Blunt. „Dessen bin ich mir bewusst. Ich weiß nicht wirklich, wie ich darauf reagieren werde, aber ich empfinde es als aufregend, mich darauf einzulassen.“

Er erinnere sich an die DVD „Live At Pompeii“ von Pink Floyd, wo die Band in einem leeren Amphitheater auftrete. „Trotzdem spürte man die Geschichte von dem, was vorher da war. Und genauso fühle ich im Bezug auf mein Konzert: Da werden leere Sitze sein, aber der Geist der Musiker, die hier zuvor auf der Bühne standen, ist immer noch präsent.“