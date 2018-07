Jake Gyllenhaal schwingt gern den Kochlöffel

Hamburg (dpa) - Hollywood-Star Jake Gyllenhaal zieht die eigene Küche teuren Restaurants vor. Statt auswärts zu essen, kocht der 29-Jährige lieber selbst. „Das ist meine private Obsession“, sagte er der Zeitschrift „Gala“. Er besitze zahlreiche aktuelle und historische Kochbücher.

Er habe die Leidenschaft für selbstgemachte Gerichte von seinen Eltern übernommen. Die Zutaten besorgte die Familie immer frisch auf dem Markt. Das macht Gyllenhaal, der derzeit mit dem Film „Prince of Persia - Der Sand der Zeit“ in den Kinos zu sehen, heute noch so. „Wenn ich in einer fremden Stadt bin, erkundige ich mich zuerst nach den Markttagen.“