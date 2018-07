Jackson-Gedenkkonzert in Wien geplant

Drei Monate nach dem Tod von Michael Jackson soll in Wien ein großes Gedenkkonzert an den „King of Pop“ erinnern. Die Veranstaltung ist für den 26. September vor dem Schloss Schönbrunn geplant und soll weltweit im Fernsehen übertragen werden.

Bei den Ermittlungen zum Tod des Sängers hat unterdessen die Durchsuchung einer Apotheke in Las Vegas weitere Verdachtsmomente gegen dessen Privatarzt Conrad Murray ergeben. Wie der US- Nachrichtensender CNN unter Berufung auf anonyme Quellen berichtete, soll sich der Kardiologe dort das starke Narkosemittel Propofol beschafft haben.

Murray steht im Verdacht, dem „King of Pop“ wegen dessen Schlafstörungen wenige Stunden vor seinem Tod am 25. Juni das Mittel verabreicht zu haben. Gegen den Arzt wird wegen Totschlags ermittelt. Vor der Durchsuchung der Apotheke am Dienstag (Ortszeit) war auch schon in seiner Wohnung und in Praxisräumen mögliches Beweismaterial beschlagnahmt worden.

Das Gedenkkonzert in Wien soll von dem Showveranstalter World Awards Media GmbH produziert werden, Organisator sei Jacksons Bruder Jermaine, teilte die Stadt Wien als Partner am Donnerstag mit. Wer bei der Show auftreten wird, soll noch bekanntgegeben werden.

„Ich freue mich sehr, dass es nach intensiven Gesprächen und Vorbereitungen gelungen ist, diese hochkarätige, internationale Sensationsveranstaltung nach Wien zu holen“, sagte Vizebürgermeisterin Renate Brauner. Jermaine Jackson werde nun in mehreren großen US-Fernsehshows für das Konzert werben. Dann wolle er nach Wien kommen und Details zu der Veranstaltung mitteilen.