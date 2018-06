Jackie Chan wird in Lettland zum „Bärentöter“

Riga (dpa) - Besonderes Geschenk für einen Filmstar: Der chinesische Action-Darsteller Jackie Chan (58) hat bei Dreharbeiten in Lettland von Regierungschef Valdis Dombrovskis eine Bärenfellmütze bekommen.

„Ich habe Jackie Chan Grüße vom (legendären Bärentöter) Lacplesis überbracht und ihn eingeladen, für eine Fortsetzung seines Films hierher zurückzukehren“, teilte Dombrovskis per Twitter mit. Lacplesis (Der Bärentöter) ist der Held eines lettischen Nationalepos.

Chan nahm die Mütze mit Bärenohren und in den Nationalfarben der Baltenrepublik in Jelgava rund 50 Kilometer südwestlich von Riga entgegen. In Lettland dreht Chan mehrere Szenen für seinen neuen Film „Chinese Zodiac“.