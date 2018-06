„Ja, hallo erstmal ...“

Rüdiger Hoffmann feiert in diesem Jahr Jubiläum: 30 Jahre Bühnenpräsenz. Im Rahmen seiner aktuellen Tournee kommt er auch nach Laupheim. Vorab sprach er im Interview mit David Sarkar über immer noch aktuelle Sketche und erklärte, warum er lieber Witze über den menschlichen Alltag als über die Politik macht.

Herr Hoffmann, Sie sagten einmal „In Zeiten, wo die Probleme groß sind, hat das Lachen eine Ventilfunktion“. Haben wir gerade wieder so eine Zeit?

Es scheint so zu sein. Wenn ich da an alte Nummern wie „Die anonymen Ausländerfeinde“ zurückdenke, die ich vor 25 Jahren geschrieben habe, sind die leider wieder sehr aktuell geworden. Ich habe auch schon überlegt, sie als Zugabe wieder mit ins Programm aufzunehmen.

Ist die Wiederaufnahme der alten Sketche eine Form der Stellungnahme?

Dass ich gegen Rassismus bin, müsste man in den letzten 30 Jahren ja schon mitbekommen haben. Als 1992 in Rostock-Lichtenhagen ein Ausländerwohnheim brannte, habe ich gemeinsam mit dem Kölner Kabarettisten Jürgen Becker ein Programm geschrieben. Das hieß „Es ist furchtbar, aber es geht!“ und bezog sich darauf, dass Rheinländer und Westfalen in einem Bundesland zusammenleben können, obwohl sie eigentlich total unterschiedlich sind. So haben wir versucht, auf humoristische Weise zur Völkerverständigung beizutragen. Das lief sehr erfolgreich und war auch ein Statement. Ich persönlich glaube jedoch, dass die Menschen, die zu solchen Veranstaltungen gehen, in den seltensten Fällen ausländerfeindlich sind.

Die Leute, die man eigentlich ansprechen will, lassen sich also nicht erreichen?

Das ist ja generell das Problem beim politischen Kabarett. Da sitzen die Leute, die sowieso schon deine Meinung haben.

Die „besorgten Bürger“ betonen oft, dass sie eben keine Nazis sind, sondern aus der Mitte der Bevölkerung stammen würden. Warum ist die sogenannte „bürgerliche Mitte“ so ein beliebter argumentativer Zufluchtsort?

Diese Leute verfügen wahrscheinlich nicht über genügend Denkfähigkeiten, da scheinen mitunter Gehirn-amputationen vorzuliegen. Das sind die typischen Mitläufer. Sie sind aber eben nicht in der Mitte der Gesellschaft, auch wenn sie es gerne wären.

Wenn Sie in ostdeutschen Städten aufgetreten sind, wie wurde Ihr Sketch „Die anonymen Ausländerfeinde“ dort aufgenommen?

Sehr gut. Man kann ja nicht sagen, dass die Ostdeutschen pauschal ausländerfeindlich sind.

Was glauben Sie, wie werden die Menschen heute in Dresden auf den Sketch reagieren?

Das wird nicht anders sein als damals. Der Großteil der Menschen in Dresden ist ja anderer Meinung. Aber es gibt diese Verblendeten, die irgendwelchen fixen Ideen nachlaufen. Und die werden mit den anderen Dresdnern in einen Topf geworfen. Mittlerweile muss die Stadt ja auch schon Einbußen im Tourismus hinnehmen. Diese ganzen Proteste sind und waren für das Image der Stadt überhaupt nicht gut.

In Ihren Sketchen geht es oft um Alltägliches, auf der Arbeit, im Urlaub oder im Beziehungsleben. Warum eignet sich der Normalbürger so gut für Komik?

Zuerst muss man erst mal eine Sympathie für diese Figuren haben, für den sogenannten „kleinen Mann“. Die habe ich. Ich liebe diese Menschen. Sonst könnte ich das auch gar nicht so machen. Im normalen Leben liegen Tragik und Komik oft nahe beieinander.

Vor zehn Jahren sagten Sie einmal in einem Interview, dass Ihnen diese Art von Comedy mehr liegt als politisches Kabarett. Ist es dabei geblieben?

Ja. Als ich vor 30 Jahren angefangen habe, bin ich die ersten zehn Jahre nur rumgetingelt. Ich hatte es sehr schwer, weil es das, was ich gemacht habe, noch gar nicht gab. Es gab politisches Kabarett, und es gab meine Sachen. Die waren eigentlich Comedy, wurden aber noch nicht so genannt.

Gelegentlich kommt aber auch bei Ihnen eine politische Haltung zum Vorschein.

Natürlich ist es auch politisch, wenn ich einen Arbeitslosen spiele, der erzählt, was er den ganzen Tag über so macht. Oder ich spiele jemanden, der dringend eine Wohnung sucht. Das ist dann so meine Art, diese schweren Themen zu behandeln.

Zum Kabarett fühlten Sie sich nie hingezogen?

Ich mag dieses Erhobene-Zeigefinger-Kabarett nicht, in dem man platte Meinungen äußert und sich dafür beklatschen lässt. Da mache ich es mir lieber etwas schwieriger.

Die VG Wort, sozusagen die Gema für Wortkünstler, vergütet Comedy-Beiträge nur halb so hoch wie Kabarett, mit der Begründung, Comedy sei „weniger kulturell bedeutend“. Wie finden Sie das?

Das ist eine Frechheit. Ich weiß gar nicht genau, in welche Kategorie ich falle. In meiner Steuererklärung steht, glaube ich, auch Kabarettist drin, da müsste ich mal nachforschen. Ich muss sagen: Diese Unterscheidung finde ich völlig daneben. Das eine ist die vermeintliche Hochkultur, das andere eben nur Comedy, also E und U, Ernst und Unterhaltung. Ich glaube, diese Trennung gibt es auch nur in Deutschland, für mich ist das sehr hochnäsig und nicht richtig. Das wäre genauso, als wenn man sagt: Klassische Musik ist wertvoller als die Musik der Beatles. Wer will denn so was bewerten?

Comedy wurde in Deutschland vor allem durch die Privatsender bekannt, und selbst heute findet man bei den öffentlich-rechtlichen Sendern Comedy-Sendungen allenfalls im Spätprogramm. Warum?

Comedy hätte es ohne RTL so gar nicht gegeben. „RTL Samstag Nacht“ hat in den 1990er-Jahren den Durchbruch für diese Form der Komik gebracht, auch für mich. Wenn es nach den öffentlich-rechtlichen Sendern gegangen wäre, wäre wahrscheinlich bis heute alles beim Alten geblieben. Allerdings hat sich auch Einiges verändert, so viel Live-Comedy läuft bei RTL gar nicht mehr. Im Moment ist besonders das ZDF sehr federführend, die haben die „heute-show“ mit Oliver Welke und das „Neo Magazin Royale“ mit Jan Böhmermann. Eigentlich ist das ZDF fast der neue Comedy-Kanal.

Ihre Markenzeichen auf der Bühne sind Ihre Begrüßungsformel „Ja, hallo erstmal“ und die Langsamkeit. Was können Sie richtig schnell?

Schwimmen. Ich hatte Schwimmen als Abiturfach und war auch mal im Verein. Ich habe eine gute Wasserlage und bin immer erstaunlich schnell. Ich staune da selber noch über mich.

Am 11. November tritt Rüdiger Hoffmann im Laupheimer Kulturhaus auf. Karten dafür gibt es unter Tel.: 0751/29555777 oder im Internet: www.südfinder.de