Jürgen von der Lippe hadert mit seinem „Schlachtgewicht“

Gulasch hat es bei der Versammlung der Omira-Bauern in der Festhalle in Horgenzell gegeben. Dazu Spätzle, Mineralwasser und Apfelsaft. Kein Bier. Zu feiern gab es ja auch nichts. Und nicht mal der Pudding von der Molkerei, die den Landwirten aus Oberschwaben und dem Allgäu, vom Bodensee und aus dem Schwarzwald fast 90 Jahre gehört hatte, hat die Stimmung verbessert. Denn seit Dienstag ist vielen Anwesenden klar: Der neue Partner Lactalis, der die vor der Pleite stehende Genossenschaft im Sommer 2017 übernommen hat und an den sich die früheren ...