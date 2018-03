Ein Ordner soll einen Weingartener Fußballspieler ins Gesicht geschlagen haben – jetzt ermittelt die Polizei. Nach dem Abpfiff am Sonntag eskalierte das Kreisliga A-I-Spiel zwischen der TSG Bad Wurzach und dem SK Weingarten. Bereits während des Spiels schickte der Schiedsrichter zwei Weingartener mit Gelb-Rot vom Platz. Nachdem die TSG Bad Wurzach dann in der Nachspielzeit das entscheidende 2:1 schoss, entlud sich die bereits aufgeheizte Stimmung in körperlicher Gewalt.