Italiens Rekord-Jackpot wächst und wächst

Italiens Rekord-Jackpot bleibt unangetastet und wächst weiter. Auch bei der Ziehung am Donnerstag hatte keiner der Millionen Lottospieler die richtigen sechs Zahlen, um die stattliche Summe von 131,5 Millionen Euro zu gewinnen.

In dem riesigen Geldtopf warten damit jetzt knapp 136 Millionen Euro. Der „Superenalotto“-Jackpot ist zuletzt am 31. Januar geknackt worden. Die nächste Ziehung ist erst am kommenden Montag. Getippt wird in der Zahlenreihe von 1 bis 90.

Ganz Italien bleibt damit im Lotto-Fieber - bei 83 Ziehungen ohne richtigen Sechser ist der Lotto-Geldsack in den sechseinhalb Monaten prall und praller geworden. Nun müssen sich die Glücksspieler auch noch länger als üblich in Geduld üben. Denn wegen eines Feiertags in Italien am Samstag (Ferragosto) gibt es die nächste Ziehung erst zwei Tage später. „Superenalotto“ wird dreimal wöchentlich gespielt.

Während Kritiker vor allem aus der Kirche von einer „exzessiven“ und „unmoralischen“ Summe sprechen, setzen die Glücksspieler von Mailand bis Palermo die Jagd fort. Trotz minimaler Gewinnchancen versuchen sie unbeirrt weiter, an den Jackpot heranzukommen. In der für ihre Spielleidenschaft bekannten kampanischen Metropole Neapel hatten sich am Donnerstag schon frühmorgens lange Schlangen vor den Annahmestellen gebildet: Ihren Spielschein in der Hand, warteten die Neapolitaner bei etwa 40 Grad Stunden, um mit dabei zu sein. Viele verschulden sich, können nicht in Urlaub fahren, riskieren alles.

Sobald ein einzelner Glückspilz diesen Jackpot knackt, bringt ihm das den höchsten Geldberg, den jemals in Europa ein Lottospieler hat ergattern können. Im Moment ist Italiens Glücksspieltopf allerdings eindeutig nicht der vollste weltweit: In der amerikanischen Lotterie Powerball, die in 30 US-Bundesstaaten gespielt wird, geht es jetzt um umgerechnet etwa 150 Millionen Euro, wie italienische Medien berichteten. Doch die USA sind weit, und so bleibt auch den vielen Lottopilgern aus den Nachbarländern und Deutschland nur das italienische Glücksrad.