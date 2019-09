Italienische Regierung vor Vertrauensabstimmung im Parlament

Von Schwäbische Zeitung

Mehr als 1000 Starts hat das Dressur- und Springturnier des Reitclubs Sigmaringen am Wochenende auf dem Paulterhof in Inzigkofen verzeichnet. Etwa 400 Pferde gingen mit ihren Reitern in den Parcours oder in die Halle. SZ-Mitarbeiterin Nicole Frick hat fotografiert.