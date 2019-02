Italienische Ermittler: Kein Fehlverhalten von Sea-Watch

Von Paul Martin

Einfach undiszipliniert: Wie jeden Morgen stehe ich in Kißlegg am Bahnhof. Anders als sonst steige ich aber nicht in den Zug ein, der mich nach Wangen ans Rupert-Neß-Gymnasium bringt. Sondern in eine Bahn Richtung Ravensburg. Es geht zur Demonstration der Reihe „Fridays for Future“. Bei den so genannten Klima-Streiks bleiben Schüler dem Unterricht fern, um für eine effektivere Klimapolitik zu demonstrieren. Es ist meine erste Demo. Ein Plakat habe ich nicht dabei.