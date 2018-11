Italien: Neun Leichen aus geflutetem Haus geborgen

Einer Gewalttat scheint in der Nacht zum Samstag eine Frau in Laichingen zum Opfer gefallen zu sein. Ein Polizeisprecher bestätigte am Samstag Informationen der Schwäbischen Zeitung, nach denen in Laichingen eine Tote entdeckt wurde. "Wir ermitteln mit Hochdruck, um die Hintergründe zu klären", sagte ein Polizeisprecher gegenüber Schwäbische.de.

Wie Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei mitteilen, fanden Angehörige die 30-Jährige am Samstag kurz nach 7 Uhr.