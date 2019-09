Italien lässt gerettete Migranten in Hafen

Von Thomas Seibert

Mit einer Portion Chuzpe will Iran die Spannungen am Persischen Golf zu seinen Gunsten nutzen. Ausgerechnet die Regierung in Teheran, die von den USA und Saudi-Arabien als Kriegstreiber verurteilt wird, stellt nun einen Plan für Sicherheit und Frieden in der Straße von Hormus vor. Gleichzeitig unterbreiteten die – mit Iran verbündeten – Huthi-Rebellen im Jemen ein Angebot zur Deeskalation und ernteten damit Lob von den Vereinten Nationen. Eine Woche nach den mutmaßlich von Iran organisierten Luftangriffen auf saudische Ölanlagen hat Teheran im ...