Island verspielt Zwei-Tore-Führung gegen Ghana

Der Bundesparteitag der AfD am 30. Juni und 1. Juli in Augsburg schlägt im Vorfeld weiter hohe Wellen. Mehrere Hotels in der bayerischen Stadt wehren sich auf ihre Weise gegen Zimmerbuchungen zahlreicher Parteimitglieder.

So hat das Hotel „Drei Mohren“ in der Augsburger Innenstadt bereits getätigte Buchungen von AfD-Delegierten storniert. Eine Sprecherin der Hotelkette Steigenberger, zu der das Hotel gehört, bestätigte das auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung.