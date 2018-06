Island unterliegt Norwegen im Testspiel

Islands Fußball-Nationalmannschaft hat zwei Wochen vor ihrem Start in die WM in einem Testspiel gepatzt. Gegen das nicht für die WM in Russland qualifizierte Norwegen unterlag Island in Reykjavik mit 2:3 (1:1).

Björn Johnsen (15. Minute), der frühere Gladbacher Joshua King (80.) und Alexander Sorloth (85.) erzielten die Tore für Norwegen. Für Island waren Alfred Finnbogason (30.) vom FC Augsburg per Foulelfmeter und der ehemalige Bundesliga-Profi Gylfi Sigurdsson (70.) erfolgreich.

Island, bei der EM 2016 erst im Viertelfinale an Frankreich gescheitert, trifft in Russland in der Gruppe D am 16. Juni zum Auftakt auf Argentinien. Die weiteren Gegner sind Nigeria und Kroatien.

