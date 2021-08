Islamist*innen und braunbärige Veganer:innen

Aus gegebenem Anlass wollen wir die pandemische Tristesse mit ein paar guten Nachrichten aufhellen. Wir beginnen mit den Beamten (d/w/m). Die männlichen unter ihnen leben im Schnitt fünf Jahre länger als der Rest der Bevölkerung, die weiblichen immerhin drei Jahre. Das hat eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ergeben. Die Lebenserwartung der diversen Staatsdienerschaft wurde leider nicht erforscht. Jedenfalls: Wir empfehlen hiermit dem nicht beamteten Rest der Bevölkerung, fürderhin ebenfalls länger zu schlafen. Die zweite gute Nachricht handelt von den sprachlichen Fortschritten der öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland. In ultrakorrekter Manier hat das ZDF im Zusammenhang mit den Taliban von „Islamist*innen“ berichtet. Über so viel Gleichberechtigung werden sich die afghanischen Frauen sowie die anderweitig geschlechtlichen Afghanen sehr freuen.

Freuen dürfen sich auch die Braunbären (m/w/d). In dem von ARD und ZDF betriebenen Online-Netzwerk „Funk“ wurden sie als „zu 75 % Veganer:innen“ bezeichnet. Damit ist klar, dass auch Braunbären, die sich weder als Männlein noch als Weiblein fühlen, dem Veganismus zugeneigt sind. Leider wurde nicht berichtet, wie viele Bären über ihre Geschlechtszugehörigkeit Auskunft erteilt haben.

Ein uns persönlich bekannter Oberstudienrat a. D. hat angemerkt, dass die fehlenden 25 Prozent der Nahrungsaufnahme leider ungeklärt seien. Es sei aber nicht auszuschließen, dass Braunbären mit Vorliebe tiefschlafende, also völlig wehrlose Beamt:innen auffressen. (vp)